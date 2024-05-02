今年４月、面識のある４０代女性に対して約１５分の間に３０回以上のショートメールを送り、面会などを求めるストーカー行為を行った疑いで無職の３９歳の男が逮捕されました。男は事件前に警察から、女性に連絡をとらないよう指導を受けていました。 ストーカー行為等規制法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区女池に住む無職の男（３９）です。 男は４月２７日午後、面識のある