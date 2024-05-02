新山口駅の消火栓ボックスのデザインがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】中身が一目瞭然の消火栓ボックス「透明なボックスに入った消火栓、消火器、火災報知器、AEDこれ考えた人天才だと思う（新山口駅）」と件の消火栓ボックスを紹介したのはブランディングデザイナーの佐野五月さん（@irohazum_s）。新山口駅南北自由通路に設置されたこの消火栓ボックス。普通、消火栓ボックスと言えば金属製で赤、白、グレーに塗られた