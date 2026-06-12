関東地方は今日12日(金)、雲が広がりやすく、にわか雨の所もあるでしょう。最高気温は25℃前後の所が多く、蒸し暑さが続きそうです。週末は晴れ間が戻り、最高気温30℃近くまで気温が上がる所もありますが、来週は再び雨の日が増え、気温の変化が大きくなりそうです。

今日12日(金)は雲が広がりやすく所々で雨

今日12日(金)の関東は湿った空気の影響で、はじめ晴れ間があっても次第に雲が広がるでしょう。大気の状態が不安定となるため、早い所では昼頃から、にわか雨の可能性があります。局地的に雷を伴って激しい雨が降るでしょう。外出の際は折り畳み傘があると安心です。





最高気温は東京や横浜、さいたま、前橋で26℃から27℃くらい、宇都宮や水戸では23℃から25℃くらいの予想です。極端な暑さはありませんが、湿度が高く、体感的には蒸し暑く感じられるでしょう。

週末は晴れて汗ばむ陽気 30℃近くまで上がる所も にわか雨や雷雨に注意

明日13日(土)は広い範囲で晴れ間が出る見込みです。最高気温は東京や横浜で28℃前後、さいたまや宇都宮、前橋では29℃から30℃近くまで上がる予想です。日差しの下では汗ばむ陽気となり、屋外で長時間過ごす場合はこまめな水分補給が欠かせません。ただ、明日13日(土)も大気の状態が不安定で、にわか雨や雷雨の可能性があります。お出かけの際は折り畳み傘をお持ちになり、空模様の変化に注意が必要です。14日(日)もおおむね晴れますが、山沿いを中心に急な雨にご注意ください。

来週は梅雨空が戻る 気温のアップダウン大きい

15日(月)は広く雨となり、最高気温は21℃から22℃前後までしか上がらないでしょう。週末の暑さから一転して、少しひんやり感じられるでしょう。



その後、16日(火)から17日(水)は再び晴れ間が戻り、各地で27℃から29℃くらいまで気温が上がる予想です。一方、18日(木)から19日(金)は再び曇りや雨の天気となる見込みです。



この先一週間は晴れて暑くなる日、雨で気温が下がる日を繰り返しそうです。気温差は5℃から10℃近くになる所もあるため、服装で上手に調節しながら体調管理を心掛けてください。