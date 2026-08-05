「僕たちが、嵐でした。いや、僕たちは……嵐です!!」

【写真】ひげにタトゥーまで！大野智が公開した“ありのまま”の姿

5月31日、嵐のラストツアー『We are ARASHI』最終公演が行われた。

「まさに国民的アイドルグループとなった嵐の最後となるライブには、少しでも長く一緒に彼らと同じ空間で過ごしたいと、多くのファンが詰めかけました。3月13日の札幌公演から始まったツアーは、総勢で約49万人を動員し、5月31日の東京ドーム公演で幕を下ろしました」（スポーツ紙記者、以下同）

数年間の休止期間を挟みつつも26年半“嵐”として走り続けてきた5人。6月からはおのおのの道を歩み始めている。7月には大野智、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤のそれぞれのファンクラブが開設されることが発表された。

「特に注目されたのは大野さんです。彼の“個人サロン”という位置づけで、プレミアムプランの会費が年間3万円以上と強気です。他のメンバーはこれまでの芸能活動を続ける方針で、櫻井さんはキャスター業を中心に、相葉さんはバラエティーと、特性を生かした方面を続けていくよう」

一歩先を行っていたのは二宮和也だ。嵐の活動休止中も個人でファンクラブを立ち上げていた。

「ソロライブを行ったり、Xや『よにのちゃんねる』といったYouTubeで発信を続けていました。嵐の活動終了後も俳優としての才能を発揮していくようで、新しい映画で主演を務めることについての打ち合わせが現在、大手映画会社との間で行われているそうです」

松潤によるオーディション番組

嵐の“最年少メンバー”松潤は、アイドルという顔の他に演出家という一面を持っている。

「もともと、嵐のライブ演出に長年携わってきた経験があり、彼が発案した、客席の頭上を透明な舞台で移動する“ムービングステージ”は後輩にも代々受け継がれる演出になりました。

最近では後輩グループのライブ会場へ足を運び、演出についてアドバイスをしていると報じられています」

自身が培ってきた知識を惜しみなく後輩に与えるレジェンドは、次なる野望を抱いているという。

「昨今人気の企画である“アイドルグループのプロデュース”に興味を抱いているようで、ついにそのプロジェクトが動き出しています。

2024年5月に人気を博したSexy Zoneの新メンバーを選ぶオーディション番組『timelesz project』の“松潤バージョン”が大手配信プラットフォームのもとで着々と進んでいるそうです」（テレビ局関係者）

演出家・MJが魅せるPJから、どんな才能が羽ばたくのか─。

週刊女性2026年8月18日・25日号