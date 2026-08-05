news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ドローンに追い回され爆発し負傷 ゼレンスキー大統領も非難」についてお伝えします。

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「ドローンは私を狙って追い回した。とても怖かった」と語ったのは、ウクライナの南部ヘルソンでドローンによる攻撃を受けた男性です。

ウクライナ当局が4日に公開した映像には、男性が攻撃を受けた瞬間が映っていました。

当時、野菜を販売していた男性に接近する1機のドローン。男性は車に身を隠しながら必死に逃げようとしますが、しつこく追い回します。そして突然、急降下し、爆発しました。

男性は背中などを負傷しましたが、命に別条はないということです。

被害に遭った男性

「私はドローンに向けて（車の中に） 野菜しかないと見せようとしたが、ドローンは私を狙って追い回した」

この爆発を受けて、ウクライナのゼレンスキー大統領はSNSで「ロシアが、民間人に対して行ったドローンによる“狩り”の映像に、多くの人々が衝撃を受けた。ロシア兵が、民間人を殺害し虐待することに喜びを感じている証拠だ」と投稿し、強く非難しました。

一方、3日には、ロシアのリゾートで無人機が墜落し、子どもを含む7人が死亡。