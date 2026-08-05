敵地カブス戦

米大リーグ、ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地カブス戦に臨み、1-5で敗戦。これで5連敗となった。米ファンからはカイル・タッカー外野手の拙守に様々な意見が飛び交っていた。

1-1で迎えた6回、1死二塁の場面。タリク・スクーバルが投じた初球をブレグマンが捉えると、右翼後方へ。タッカーが落下地点に入ったと思われたが捕球ならず。フェンス直撃の二塁打となった。

その後、この回に勝ち越しを許したドジャース。タッカーの守備を巡っては、ネット上で議論が交わされ、米ファンから様々な反応が沸き起こった。

「右翼はテオからダウングレードしている気がする」

「タッカーは間違いなく捕球するべきだった」

「打撃がいい日でもタッカーは何かしらミスするな」

「タッカーは間違った契約だったかも」

「なぜドジャースは今こんなに良くないんだ」

今オフに4年2億4000万ドル（約380億円＝契約当時）の大型契約を結んでドジャース入り。この試合では2回にソロ本塁打を放つなど、打撃面では3打数2安打1打点の成績だった。



（THE ANSWER編集部）