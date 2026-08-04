《本日、Single「lovesong」がリリースとなりました。俳優時代から、「いつか自分の楽曲を届けたい」という想いを胸に歩んできました》

2021年に亡くなった神田沙也加さんの元恋人で、現在はTikTokライバーとしての活動をメインとする元俳優・前山剛久が、7月31日、初のオリジナル3曲入りデジタルシングル『lovesong』をリリース。Instagramで冒頭のように投稿し、自身のYouTubeチャンネルでMVも公開したが、またしても激しい批判の声があがる事態となっている。

前山といえば、神田さんの死去以降、なにか新しいことを始めるたびに物議を醸してきた。これまでの経緯を芸能ジャーナリストが語る。

「神田沙也加さんの死去翌月の2022年1月、前山さんが神田さんを罵倒する音声データの存在を『週刊文春』が報道。これにより、前山さんは世間から猛バッシングを受け、同年6月いっぱいで所属していた事務所を退所しました。

しかし、2024年8月に俳優復帰を表明。同年11月の舞台出演も決定していましたが、共演女優の出演辞退が相次ぎ、上演は見送りに。

2025年12月からはメンズラウンジで働き出したものの、2026年3月に出演した同ラウンジ経営者のYouTubeチャンネルで神田さんとの交際裏話を語ったことで、またも世間から猛バッシングを浴びました。

その後は、タイミーでバイトを探したり、家に引きこもったりしていたようですが、7月13日に自身のTikTokで『芸能界復帰を諦めます』と題した動画をアップ。

人前に出る仕事をあきらめたのかと思いきや、ライバーとしての活動が順調なことや、学生時代から続けている音楽活動の楽曲制作に本格的に向き合っていることなどを話していました」

そうした経緯を経て、自身初の楽曲をリリースした前山だったが、Xには

《曲名がlove songって故人を冒涜しすぎだろ》

《自分に非があるなんて微塵も思ってない証拠だよね》

《前山剛久、お前は愛を語るなと言いたい》

といった批判的な声が集中。ファンが観にくるはずのYouTubeのコメント欄にも批判コメントが殺到する始末だ。

「今回リリースされた3曲は、すべて前山さん自身の作詞・作曲によるもの。前山さん自身は、これらの曲についてInstagramで《これまでの人生で感じてきた葛藤や愛、喜びや悲しみ――様々な想いを一つひとつ楽曲に込めています。》と説明したうえで、《皆様の心に少しでも届く作品になっていたら幸いです》とコメントしています」（前出・芸能ジャーナリスト）

今度は “アーティスト”としての道を進む前山だが、この挑戦は世間に受け入れてもらえるだろうか。