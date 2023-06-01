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パリSGが鈴木彩艶に約60億円の移籍金で正式オファー、ユベントスと争奪戦

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 仏1部パリSGが日本代表GK鈴木彩艶の獲得へ正式オファーを出した
  • 総額3300万ユーロ（約60億円）の移籍金で、複数の海外メディアが2日に報じた
  • 当初有力視されたユベントスをリードし、最終合意が迫っているとみられる
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