骨太の方針適切な金融政策「非常に重要」文言追加利上げ遅れるとの見方 日本政府は「骨太の方針」に強い経済の実現に向け「適切な金融政策運営が行われることも非常に重要」との文言を明記する方針だという。共同通信やブルームバーグが報じている。 昨年にはなかった「非常に重要」との文言を追加したことで日銀の利上げが遅れるとの見方がある。一部報道によると高市首相は金利上昇が経済成長の勢いを鈍化