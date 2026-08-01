7月13日、天皇皇后は日本学士院賞の受賞者らを皇居・宮殿に招き、茶会を開催した。秋篠宮夫妻のほか、愛子さま、佳子さまも同席し、優れた研究成果を挙げた受賞者らと和やかに懇談した。【全身写真を見る】〈足元に透け感〉ブルーワンピース・白パンプス姿の佳子さま、過去に話題になったブルーの“くっきり”ワンピースこの日、佳子さまが着用したのは、キャサリン妃も愛用する英国ブランド「Phase Eight」のグラデーションワ