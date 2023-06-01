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7年ぶりに大谷不在となった球宴、選手たちが語った率直な思いとは

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大谷翔平が左膝炎症でオールスター戦を辞退、7年ぶりの不在となった
  • 各選手から「会いたかった」と惜しむ声が相次ぎ、球場に名残が漂った
  • 「二刀流はキャリアを通して続けられる」という見方が選手間で大勢を占めた
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