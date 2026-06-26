25日夜、大仙市協和船岡の民家敷地内でクマが目撃されました。大仙警察署の調べによりますと25日午後8時10分ごろ、大仙市協和船岡字合貝で自宅敷地内にクマ1頭がいるのを、この家にいた10代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い建物までは50センチほどで、付近には大仙市協和市民センターがあり国道13号が通る地域です。