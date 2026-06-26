疲労回復をサポートしてくれるリカバリーウェアがヒットする中、その波はサンダル界にも来ています。

【写真を見る】毎日の足元が快適に！？新たな定番「リカバリーサンダル」とは？【THE TIME,】

形も特徴も多種多様

元々はスポーツ後のケア目的で作られたものでしたが、新たな定番として愛用する人が増えているリカバリーサンダル。

柔らかく快適な履き心地でリラックスに最適なサンダルのことで、足の甲が覆われつま先が出るタイプから、つま先まで覆われているタイプなど形は様々です。

10種類のリカバリーサンダルを販売する『OSHMAN'S 新宿店』（東京・新宿区）で一番人気なのは、リカバリーサンダルの先駆けと言われている『OOFOS®』の「Plus Line」モデル。

トレーニング担当スタッフ・大橋 光さん：

「従来のOOFOS®と比べて“クッション性・フィット感”がすごく増している」

▼「OOcloog PLUS - Black」(1万2980円)は、つま先から足の甲まで覆うスタイルの厚底タイプ。着地時の衝撃を約37％吸収しソール全体に分散させることで、快適な歩行をサポートしてくれるといいます。

『TELIC』の▼「FLIPFLOP ULTRASOFT」(8360円※別注品価格)も人気商品の1つ。

やや幅広の鼻緒がついたビーチサンダル型で、最大の特徴は土踏まずのアーチ。高く盛り上がった「立体構造」で、足にかかる圧力を分散させ長時間の歩行でも疲れにくいといいます。

『Archies』の▼「アーチサポート トングサンダル」(5940円)は、鼻緒が細めのビーチサンダルタイプ。

足にぴったりフィットする“独自ストラップ”で、ビーチサンダルあるあるの「指で鼻緒をつかんで歩く」必要がありません。

低価格タイプでも高機能

『ワークマン』からは、足の甲を幅広ストラップで覆い、つま先が出るタイプの「BMZ(R)アシトレサンダル」(1900円)

足のアーチラインの要となる「立方骨」をサポートする形状で、激しい衝撃でも理想のアーチを保持。歩いた時の衝撃を和らげてくれる設計です。

大手ホームセンター『カインズ』からは「リカバリーサポートサンダル 2本バンド」(ブラック/ベージュ・各980円）

足の甲に2本のストラップがあり、厚めのソール。最大の特徴は、つま先部分の底面に深く入った4本の“切り込み”。この溝が足の動きに合わせてしなやかに曲がるため、足運びがスムーズになる構造です。

『マイベスト』が人気5商品を検証

様々な商品が登場する一方で、「どんな効果があるのかよくわからない」という声も。

そこで、日用品・家電・コスメなどを徹底的に比較・検証を行いネットで配信している『マイベスト』が、独自の視点で人気商品を解析。検証項目は3つです。

【検証１：クッション性とフィット感】

⇒サンダルのソールにセンサー付きのシートを置き、踏んで足にかかる圧力を数値化

『マイベスト』ヘルスケア商品担当・渡辺寛和さん：

「圧力が低いところから青で、どんどん高くなるにつれて赤に変わっていく」

クッション性がよいものほど「青色」になり、フィット感が高いものほど「色の面積が広く」出るとのこと。一般的なサンダルと比べると、リカバリーサンダルは全体的に圧力がうまく分散されているのがわかります。

【検証2：サンダルの軽さ】⇒サンダル片足分を重量計で計測

渡辺さん：

「重さは“歩きやすさに非常に直結する要素”。軽いほど足を上げる時のエネルギーが少なくて済む」

【検証3：歩きやすさと歩いた時の疲労感のなさ】

⇒各商品を履いて10分間歩き続け、『歩行中・後の疲労感のなさ』などの質問項目を入力。各商品の検証の間は15分間休憩。また、公平性を保つため複数人で検証を行いスコアを集計しました。

▼評価が高かったのは『OOFOS®』の「OOcloog PLUS - Black」

※各項目5段階中のスコア

【軽さ】⇒1

【クッション性の高さ】⇒5

【フィット感の良さ】⇒5

【歩きやすさ】⇒4

【足の疲れにくさ】⇒5

※今回は最新の厚底モデルを採用のため重量はモデル、サイズにより異なります

渡辺さん：

「OOFOS®は、クッション性の高さとフィット感の良さがすごく高くて一番の評価をとっている」

▼全体のバランスが良かったのは、『TELIC』の「FLIPFLOP ULTRASOFT」

【軽さ】⇒3

【クッション性の高さ】⇒3

【フィット感の良さ】⇒3

【歩きやすさ】⇒4

【足の疲れにくさ】⇒4

特に歩行検証では、階段を上り下りしてもフィット感がありふくらはぎなどが疲れにくく、歩きやすいという結果に。

▼疲れにくさで重要な「軽さ」で一番評価が高かったのが『Archies』の「アーチサポート トングサンダル」。一般的には200gが軽いと言われる中、84gと圧倒的な軽さ

【軽さ】⇒5

【クッション性の高さ】⇒2

【フィット感の良さ】⇒3

【歩きやすさ】⇒4

【足の疲れにくさ】⇒3

▼『ワークマン』の「BMZ(R)アシトレサンダル」は、ソール内部の凸凹のおかげでバランスが保ちやすく、「歩きやすさ」では5つの商品で一番

【軽さ】⇒4

【クッション性の高さ】⇒3

【フィット感の良さ】⇒2

【歩きやすさ】⇒5

【足の疲れにくさ】⇒3

▼『カインズ』の「リカバリーサポートサンダル 2本バンド」は、「軽さ」と「クッション性・フィット感」が高評価。980円と低価格ながらもバランス良いサンダルという結果に

【軽さ】⇒4

【クッション性の高さ】⇒4

【フィット感の良さ】⇒4

【歩きやすさ】⇒2

【足の疲れにくさ】⇒2

それぞれに特化した機能を持つリカバリーサンダル。今後も続々と登場しそうです。

（THE TIME,2026年6月22日放送より）