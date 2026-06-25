長野県内では、食品の寄付を呼び掛ける「フードドライブ」キャンペーンが行われています。「フードドライブ」は、家庭や企業などから寄せられた食品を、必要な人たちに届ける取り組みです。学校給食がなくなるなど、家庭での負担が大きくなる夏休みに向けて、子どもたちに安心な暮らしをしてほしいと、県などが今月8日から食品の寄付を呼び掛けています。25日には、連合長野が県松本合同庁舎を訪れ、先月1日のメ