ファジアーノ岡山は24日、DF鷲見星河(24)が期限付き移籍中のタンピネス・ローバース(シンガポール)へ完全移籍することを発表した。鷲見は明治大から岡山に加入した昨年6月、タンピネス・ローバースへ期限付き移籍。岡山での公式戦出場はなかった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「まずはファジアーノ岡山に関わる全ての皆 さま、半年間 という短い期間でしたが、たくさんの応援ありがとうございました。 ファジ