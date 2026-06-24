岡山DF鷲見星河がレンタル先のシンガポールへ完全移籍「この経験を糧に新天地でも頑張りたい」
ファジアーノ岡山は24日、DF鷲見星河(24)が期限付き移籍中のタンピネス・ローバース(シンガポール)へ完全移籍することを発表した。
鷲見は明治大から岡山に加入した昨年6月、タンピネス・ローバースへ期限付き移籍。岡山での公式戦出場はなかった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「まずはファジアーノ岡山に関わる全ての皆 さま、半年間 という短い期間でしたが、たくさんの応援ありがとうございました。 ファジアーノ岡山で過ごした時間は自分にとって大きな財産です。 期待に応える活躍を残せなかった悔しさはありますが、この経験を糧に新天地でも頑張りたいと思います。 温かい応援をしてくださったファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました」
鷲見は明治大から岡山に加入した昨年6月、タンピネス・ローバースへ期限付き移籍。岡山での公式戦出場はなかった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「まずはファジアーノ岡山に関わる全ての皆 さま、半年間 という短い期間でしたが、たくさんの応援ありがとうございました。 ファジアーノ岡山で過ごした時間は自分にとって大きな財産です。 期待に応える活躍を残せなかった悔しさはありますが、この経験を糧に新天地でも頑張りたいと思います。 温かい応援をしてくださったファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました」