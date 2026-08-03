北海道・札幌方面南警察署は2026年7月31日、60代の女性から現金100万円をだまし取ろうとした詐欺未遂の疑いで、大阪府堺市の少年（17）を現行犯逮捕しました。少年は7月31日、何者かと共謀し、札幌市南区の60代の女性に対し、いとこを装って電話をかけ、「置き引きの被害にあい、銀行カードなどが盗まれた。急遽お金が必要で用意してくれないか」などとウソを言い、女性の自宅で現金100万円をだまし取ろうとした疑いが持たれ