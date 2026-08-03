北海道・根室警察署は、80代の男性が投資をめぐる詐欺で、50万円をだまし取られたと発表しました。男性は7月14日、インターネットで投資サイトを見つけ、メールで連絡したところ、投資マネージャーを名乗る女からLINEに誘導され、米ドル建ての金融商品を勧められました。男性は商品に4万円を投資したと話していて、その後、短期間で750万円になったことを示す偽アプリの画像が送られてきたということです