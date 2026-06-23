外国人遍路の受け入れ体制を整えようと、吉野川市に新たに遍路の案内所が完成し、6月23日にお披露目式が開かれました。❝テープ カット❞「どうぞ、おめでとうございます」新たな遍路案内所が完成したのは、吉野川市鴨島町・四国霊場11番札所・藤井寺の門前です。23日は、関係者 約80人が出席し、お披露目式が開かれました。案内所は四国遍路の維持・発展を目指す合同会社「遍路イレブン」が、近年の外国人遍路