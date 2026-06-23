CIOは、Qi2.2による最大25Wワイヤレス充電と、最大35W出力のUSB-C内蔵ケーブルを搭載した10000mAhモバイルバッテリー『SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K』を、6月22日より発売することを発表した。価格は8,980円（税込）。 【画像あり】ワイヤレス充電、有線充電、スマホスタンド、ワイヤレス充電器に使える！商品スペック 販売チャネルはAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、一部の