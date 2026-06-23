燃えにくい半個体モバイルバッテリーセル採用で4in1の多機能さ　ワイヤレスも有線もスタンドもコレひとつに集約！

CIOは、Qi2.2による最大25Wワイヤレス充電と、最大35W出力のUSB-C内蔵ケーブルを搭載した10000mAhモバイルバッテリー『SMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10K』を、6月22日より発売することを発表した。価格は8,980円（税込）。

【画像あり】ワイヤレス充電、有線充電、スマホスタンド、ワイヤレス充電器に使える！ 商品スペック

販売チャネルはAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、一部の家電量販店、直営店「CIO STORE」など。カラー展開はシルバーとブラックの2色。

本製品は、ワイヤレス充電、有線充電、スマホスタンド、ワイヤレス充電器としての利用に対応した4in1の多機能モバイルバッテリー。

Qi2.2規格に対応し、MagSafe対応スマートフォンに吸着させて最大25Wでのワイヤレス充電が可能となっている。CIOによれば、iPhone 17 Proを30分充電した場合、Qi 7.5Wでは約17％に対し、Qi2.2では約36％まで充電できるという。

本体にはUSB-Cケーブルを内蔵しており、有線充電時には最大35W出力に対応。iPhone 17 Proを30分で約70％まで充電できる。ケーブル長は約22cmで、脱着式のため断線時には交換が可能。スマートフォンに加え、タブレットや一部のモバイルノートPCの充電にも対応している。

バッテリーセルには、発火原因となる電解液を10％以下に抑えた半固体系バッテリーセルを採用。落下・繰り返し使用・釘刺しなどを想定した検査項目をクリアし、CIO独自の安全基準「NovaCore C2」と、熱探知による出力制御を行う「NovaSafety S2」を搭載している。

10000mAhの大容量により、iPhone 17 Proをワイヤレス充電時で約1.41回、USB-Cケーブル充電時で約1.46回充電可能。iPad AirやMacBook Airなどにも対応する。

あわせて背面には360°自在に動くリングスタンドを搭載しており、動画視聴やビデオ通話時のスマホスタンドや、手持ち時のスマホリングとして使用できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）