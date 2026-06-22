明日の株式相場に向けて＝加速するホットマネー「半導体一極集中」
週明け２２日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１１０３円高の７万２３５３円と大幅続伸。２０２３年９月以来という破竹の８連騰でザラ場７万２８００円台まで上値を伸ばした。前週に実現した７万円台乗せで目先達成感どころか、買いの勢いが一段と加速している。早くも「日経平均６万円時代よさらば」という感じになっている。
加速するＡＩ・半導体株へのホットマネー流入は、もう誰にも止められない様相を呈してきた。これだけ短期間で全体指数が上昇すれば、当然反動安というタームが訪れるのが相場というものだが、それはこれまでの常識に過ぎないと言わんばかり。クールダウンを見込んで最初は軽い気持ちで空売りから入っても、「だんだんムキになって売り乗せていくうちに雪だるま式にショートポジションが膨らみ、結局根こそぎ踏まされるというパターンに陥った投資家もいる」（中堅証券マーケットアナリスト）という。ファンダメンタルズとの比較でＰＥＲなどの伝統的指標が過度に跳ね上がっているわけでもない。収益実態が伴うのだから決してバブルではないという強弁も聞こえてくるが、見方を変えてＥＰＳ段階からのバブルという可能性もある。いずれにしてもこのピッチの速さは正常運転のレベルを超えていて、「今」だけを切り取れば、それはモメンタム相場の究極と形容する以外にない。
遡（さかのぼ）ること２６年ほど前、２０００年当時のＩＴバブルはＰＥＲ何百倍に買われるような銘柄が頻出し、それは実態のない夢まぼろしに相違なかった。しかし、今回の大相場はオーロラのような中空に浮かぶ美しき幻影ではない。企業収益が土台となっている。だが、売上高やＥＰＳの伸びが命綱となっていることに危険な香りは漂う。最近の株価の変貌スピードには明確な理由がつきにくいからだ。眠っていた相場が何かの拍子にいきなり覚醒したという事実だけが眼前に横たわっている。
イランを巡るトランプ発言に神経質になっているように報じられているが、メディアで騒ぐほど足もとの相場は中東情勢などあまり気にしていないのは明らかである。まさに次元の違うＡＩ・半導体全盛相場ではあるが、よく見ると買われているのは半導体や光ファイバーなどのマテリアル系の銘柄であり、いわゆるツルハシ銘柄に限られる。ＡＩを織り込んだクラウドサービスやソリューション系の銘柄は、「アンソロピック・ショック」という淘汰のコンセプトでバッサリ斬られ、むしろ売り込まれる銘柄が相次いだ。しかし、実はアンソロピックは隠れミノに過ぎず、実はこちらの方にＡＩ相場の全体像が投影されているのではないかという疑念も湧く。
半導体セクターは需要沸騰と厳しい在庫調整の繰り返しだ。大きな需要の波が来るとスーパーサイクルという表現で、半永久的に品不足に見舞われるような錯覚が生じるが、ほとんどそれは後になって否定される。その観点で今回は特大の大波が来ていることになるが、やはり半導体業界のシクリカルな構造は変わらないのではないかということ。過剰投資のツケが回る、つまり循環構造である以上、ＥＰＳ段階からの急降下がどこかで始まる可能性がある。分かりやすい例を挙げれば、エヌビディア＜NVDA＞の収益の伸び率が減速した時はその初動となり得る。今週は２４日に米マイクロン・テクノロジー＜MU＞の３～５月期決算発表が予定されているが、おそらくは好調な決算が今のメモリー株人気を裏付けることになりそうだ。しかし仮にそうであっても、この収益と株価の関係は未来永劫ではない。ネガティブ方向に巻き戻される局面もいずれは来る。もう一つは、これまでにも何度か触れてきたが、今の爆発的なＡＩ半導体需要が合従連衡によって肥大化するグループ企業の領域で、ラウンドトリップ（身内回し）的な売り上げ積み増し要素が拭い切れないということ。ＡＩ・半導体関連の設備投資拡大が国策の名のもとに錦の御旗と化している現状で、ラウンドトリップ疑惑は雑音として切り捨てられているが、歯車が逆回転し出すと加速装置として働くことは容易にイメージできる。
加速するＡＩ・半導体株へのホットマネー流入は、もう誰にも止められない様相を呈してきた。これだけ短期間で全体指数が上昇すれば、当然反動安というタームが訪れるのが相場というものだが、それはこれまでの常識に過ぎないと言わんばかり。クールダウンを見込んで最初は軽い気持ちで空売りから入っても、「だんだんムキになって売り乗せていくうちに雪だるま式にショートポジションが膨らみ、結局根こそぎ踏まされるというパターンに陥った投資家もいる」（中堅証券マーケットアナリスト）という。ファンダメンタルズとの比較でＰＥＲなどの伝統的指標が過度に跳ね上がっているわけでもない。収益実態が伴うのだから決してバブルではないという強弁も聞こえてくるが、見方を変えてＥＰＳ段階からのバブルという可能性もある。いずれにしてもこのピッチの速さは正常運転のレベルを超えていて、「今」だけを切り取れば、それはモメンタム相場の究極と形容する以外にない。
遡（さかのぼ）ること２６年ほど前、２０００年当時のＩＴバブルはＰＥＲ何百倍に買われるような銘柄が頻出し、それは実態のない夢まぼろしに相違なかった。しかし、今回の大相場はオーロラのような中空に浮かぶ美しき幻影ではない。企業収益が土台となっている。だが、売上高やＥＰＳの伸びが命綱となっていることに危険な香りは漂う。最近の株価の変貌スピードには明確な理由がつきにくいからだ。眠っていた相場が何かの拍子にいきなり覚醒したという事実だけが眼前に横たわっている。
イランを巡るトランプ発言に神経質になっているように報じられているが、メディアで騒ぐほど足もとの相場は中東情勢などあまり気にしていないのは明らかである。まさに次元の違うＡＩ・半導体全盛相場ではあるが、よく見ると買われているのは半導体や光ファイバーなどのマテリアル系の銘柄であり、いわゆるツルハシ銘柄に限られる。ＡＩを織り込んだクラウドサービスやソリューション系の銘柄は、「アンソロピック・ショック」という淘汰のコンセプトでバッサリ斬られ、むしろ売り込まれる銘柄が相次いだ。しかし、実はアンソロピックは隠れミノに過ぎず、実はこちらの方にＡＩ相場の全体像が投影されているのではないかという疑念も湧く。
半導体セクターは需要沸騰と厳しい在庫調整の繰り返しだ。大きな需要の波が来るとスーパーサイクルという表現で、半永久的に品不足に見舞われるような錯覚が生じるが、ほとんどそれは後になって否定される。その観点で今回は特大の大波が来ていることになるが、やはり半導体業界のシクリカルな構造は変わらないのではないかということ。過剰投資のツケが回る、つまり循環構造である以上、ＥＰＳ段階からの急降下がどこかで始まる可能性がある。分かりやすい例を挙げれば、エヌビディア＜NVDA＞の収益の伸び率が減速した時はその初動となり得る。今週は２４日に米マイクロン・テクノロジー＜MU＞の３～５月期決算発表が予定されているが、おそらくは好調な決算が今のメモリー株人気を裏付けることになりそうだ。しかし仮にそうであっても、この収益と株価の関係は未来永劫ではない。ネガティブ方向に巻き戻される局面もいずれは来る。もう一つは、これまでにも何度か触れてきたが、今の爆発的なＡＩ半導体需要が合従連衡によって肥大化するグループ企業の領域で、ラウンドトリップ（身内回し）的な売り上げ積み増し要素が拭い切れないということ。ＡＩ・半導体関連の設備投資拡大が国策の名のもとに錦の御旗と化している現状で、ラウンドトリップ疑惑は雑音として切り捨てられているが、歯車が逆回転し出すと加速装置として働くことは容易にイメージできる。