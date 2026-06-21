21日の大分県は梅雨の晴れ間が広がり、県民の森のラベンダー観賞会には多くの家族連れが訪れました。 21日は二十四節気の「夏至」です。昼の時間が一年で最も長く本格的な夏の暑さが始まるころとされています。 大分県内は梅雨晴れとなり、大分市の県民の森・平成森林公園のラベンダー園には多くの家族連れが訪れました。 およそ5000株のラベンダーが見ごろを迎えた園では、20日から2日間にわたって観賞会が