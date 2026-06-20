やっぱり散財！「文具女子博トーキョー 2026」購入品レポート
今回もホクホク散財！
夏の文具のお祭り「文具女子博トーキョー2026」。会場をめぐった様子に続いて、実際に購入した文具をご紹介します。さっそく一部は使ってみました！
会場レポートはこちら
https://getnews.jp/archives/3723452
今回の購入品
今回の筆者の購入品は
・パイロット「カクノ」
・コピック「マルチライナープラス」
・呉竹「キュアパンチ」
・ウチハク
などなど……。
文具好き同士で購入品を紹介しあうのもイベントの醍醐味。「#文具女子博購入品」として、みなさまのお買い物を眺めるのも楽しいひととき。
お気に入りはこれ！ パイロット「カクノ」カスタム万年筆
パイロット「カクノ」のカスタム万年筆。軸を選んで自分仕様に仕立てられるブースで、ラメ入りのクリア軸をチョイス。インクは色彩雫の「山葡萄（やまぶどう）」。
ペン先は極細。山葡萄は、その名のとおりヤマブドウを思わせる深い赤紫。発色がとてもきれいで、描き心地もなめらか。ラメ軸にしたおかげで、インクの色が透けて見えるのも便利なポイント。
さっそく使って、6月らしいあじさいのイラストを描いてみました。もう何本か買っても良かったな〜。
お目当ては新作！ コピック「マルチライナープラス」
今回のお目当て品。会場で先行販売されていた、コピックの新作ドローイングペン「マルチライナープラス」。
耐水性・耐アルコール性の水性顔料インクで、乾いたあとは水やアルコールマーカーでにじみにくいのが特長。水彩や、インク画を描く場合のペン画におすすめ。
筆者はワイン、クールグレー、ブラックを入手。5本買うとケースがついてきました。
猫と切手がかわいい！ 呉竹「キュアパンチ」
呉竹の「キュアパンチ」は、抜きやすい親指タイプのクラフトパンチ。今回は「猫」と「切手」のデザインを購入。
試し描きした紙をパチンと抜けば、ちょこんとした猫のシルエットが完成。
キラキラ大好き！ ウチハクブースでの購入品
ウチハクのブースではウチハク専用シールを購入。専用の透明シールを4つ購入すると、人気イラストレーター・オビワンさんがデザインを手がけた特典のクリアケースがもらえるというもの。
シールデビューに向けて シール帳＆手帳シール
今回の会場では、ぷくぷくシールやクリームソーダデザインがたくさんありました。
筆者は、まだシールに対してのリサーチが浅いので、シール帳と、手帳用シールを購入。次回はいろいろなシールを探してみようかな。
お財布のひもは固く結んだはずが、ゆるむのが文具女子博というもの。今回こそは抑えるつもりだったのに……結果は、やっぱり散財していました。