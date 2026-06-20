今回もホクホク散財！

夏の文具のお祭り「文具女子博トーキョー2026」。会場をめぐった様子に続いて、実際に購入した文具をご紹介します。さっそく一部は使ってみました！

会場レポートはこちら

https://getnews.jp/archives/3723452

今回の購入品

今回の筆者の購入品は

・パイロット「カクノ」

・コピック「マルチライナープラス」

・呉竹「キュアパンチ」

・ウチハク

などなど……。

文具好き同士で購入品を紹介しあうのもイベントの醍醐味。「#文具女子博購入品」として、みなさまのお買い物を眺めるのも楽しいひととき。

お気に入りはこれ！ パイロット「カクノ」カスタム万年筆

パイロット「カクノ」のカスタム万年筆。軸を選んで自分仕様に仕立てられるブースで、ラメ入りのクリア軸をチョイス。インクは色彩雫の「山葡萄（やまぶどう）」。

ペン先は極細。山葡萄は、その名のとおりヤマブドウを思わせる深い赤紫。発色がとてもきれいで、描き心地もなめらか。ラメ軸にしたおかげで、インクの色が透けて見えるのも便利なポイント。

さっそく使って、6月らしいあじさいのイラストを描いてみました。もう何本か買っても良かったな〜。

お目当ては新作！ コピック「マルチライナープラス」

今回のお目当て品。会場で先行販売されていた、コピックの新作ドローイングペン「マルチライナープラス」。

耐水性・耐アルコール性の水性顔料インクで、乾いたあとは水やアルコールマーカーでにじみにくいのが特長。水彩や、インク画を描く場合のペン画におすすめ。

筆者はワイン、クールグレー、ブラックを入手。5本買うとケースがついてきました。

猫と切手がかわいい！ 呉竹「キュアパンチ」

呉竹の「キュアパンチ」は、抜きやすい親指タイプのクラフトパンチ。今回は「猫」と「切手」のデザインを購入。

試し描きした紙をパチンと抜けば、ちょこんとした猫のシルエットが完成。

キラキラ大好き！ ウチハクブースでの購入品

ウチハクのブースではウチハク専用シールを購入。専用の透明シールを4つ購入すると、人気イラストレーター・オビワンさんがデザインを手がけた特典のクリアケースがもらえるというもの。

シールデビューに向けて シール帳＆手帳シール

今回の会場では、ぷくぷくシールやクリームソーダデザインがたくさんありました。

筆者は、まだシールに対してのリサーチが浅いので、シール帳と、手帳用シールを購入。次回はいろいろなシールを探してみようかな。

お財布のひもは固く結んだはずが、ゆるむのが文具女子博というもの。今回こそは抑えるつもりだったのに……結果は、やっぱり散財していました。