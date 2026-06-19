米騒動、イラン戦争と食品企業にコストアップの試練続く 食品の値上げが止まらない─。令和6年から始まった米騒動、また今年2月末からアメリカ・イスラエルによる攻撃が開始されたイラン戦争で、外食・食品業界では価格転嫁が繰り返されている。2025年の消費者物価上昇率は3.1％で、生鮮食品を除くと7％にのぼる。 産業界で賃上げは続くが、厚労省が発表した令和7年の名目賃金は前年比2.3％の上昇に留まる