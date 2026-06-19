独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、リケンのわかめスープでカップ焼きそばの味つけした「わかめスープごつ盛り焼そば」！【写真】「わかめスープごつ盛り焼そば」のレシピ＊＊＊【今回の食材】・ごつ盛り ソース焼そば（東洋水産）1個・リケンのわかめスー