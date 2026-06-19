

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、リケンのわかめスープでカップ焼きそばの味つけした「わかめスープごつ盛り焼そば」！

【写真】「わかめスープごつ盛り焼そば」のレシピ

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【今回の食材】

・ごつ盛り ソース焼そば（東洋水産） 1個

・リケンのわかめスープ（理研ビタミン） 2袋

・ごま油 適量

・チューブしょうが 適量

・堅あげポテト ブラックペッパー（カルビー） お好みで

野島 わかめスープはインスタントスープの定番のひとつですが、やっぱりリケンのわかめスープが抜群なんですよね。味のバランスが完璧だし、ホタテのうまみもコクも圧倒的！

助手 異論なしッス！ 安いPB商品もたくさんあるけど、その頂点は確実にリケンッスね。

野島 それを、スープとしてしか飲まないのはもったいない。そこで考えたのが、リケンのわかめスープでカップ焼きそばの味つけをするというアレンジ。ホタテとワカメのうまみたっぷりな塩焼きそば風に仕上がります。

助手 おおっ、例によってソースが余ることになるんだろうけど、普通にウマそうじゃん！ ぜひ作りましょ。使うカップ焼きそばはなんでもOKッスか？

野島 ベストはごつ盛りですね。麺が太すぎると味がなじみにくくなっちゃうんですよ。

助手 ごつ盛りってもともと塩味もあるのに、それをあえて塩焼きそば風にアレンジするってのがバカすぎる！

野島 あと、ごつ盛りを使う理由に麺量がぴったりってのもあるんです。わかめスープ2杯分の粉末でごつ盛り1杯分の麺が奇跡的にいい味にまとまります。

助手 すげー！ ごつ盛りはこのアレンジをされるために生まれてきた説、あるッスね！



（１）熱湯！ 「ごつ盛り ソース焼そば」のかやくをあけ、熱湯を注いで3分後に湯切りする。ソースとマヨネーズは使わない。どちらも普通の料理にも使えるので、別の機会までとっておこう







（２）ワカメ！ 湯切りをしたごつ盛りの麺にリケンのわかめスープを2袋かけて、よく混ぜる。別のカップ焼きそば、別のわかめスープでも代用可能だが、ベストはごつ盛り＆リケンのコンビだ







（３）仕上げ！ さらにごま油をひと回しかけ、チューブしょうがも2〜3cmほど加え、全体をよくかき混ぜる。仕上げの調味料はどちらもお好みで増減させて構わない。好きな味に調整しよう！







（４）完成！「わかめスープごつ盛り焼そば」





野島 で、ごつ盛りをソースなしで作ってわかめスープを2袋かけ、ごま油もかけて混ぜ、一体感を強めます。カップラーメンによくある調味油的な役割を担ってくれますよ。あとはチューブしょうがも入れたら、さらによく混ぜて食べてみて！

助手 ブハハッ、おいしくなる想像はできてたけど、それを見事に超えてくるウマさッスね！ 滋味深い塩味と、ごま油の風味と、ホタテのうまみとコクが麺にめちゃなじんでるし、完全に戻ってないワカメが逆に具としてアクセントにもなってるッス。



（５）カスタム！ （３）の時点で食べてもウマいが、食感を足したり味変をしたりするなら堅あげポテトのブラックペッパー味が最強。ガリガリの食感とペッパーの刺激がおいしさを底上げする！





野島 ごつ盛りはコスパ最強な分、かやくの少なさが数少ない弱点ですからね。ちなみに、食感をもっとアップさせたい場合は、ここに堅あげポテトのブラックペッパー味を入れるのもアリ。ガリガリの食感がいいし、味も見事にマッチしますよ。

助手 ほんとだ！ ブラックペッパーだけじゃなくて、ポテト自体の味もちゃんとプラスになってるのが最高ッスね。

野島 そして！ ここに熱湯をたっぷり注ぐと麺入りのわかめスープになります。つまりこのレシピは、口に合わなかったらスープに戻せるという保険付き。気軽にお試しできますよ！

助手 失敗前提でレシピを提案するやつがあるかよ！

撮影／野島慎一郎