イングランド代表指揮官トーマス・トゥヘルはマーカス・ラッシュフォードへの期待感を口にした。優勝候補の一つであるイングランドは日本時間18日に初戦を迎え、クロアチア代表と対戦。いきなりグループステージ最大のライバルとの試合となったが、撃ち合いを制し、4-2の勝利を飾った。優勝候補に相応しい力をイングランドは見せたなか、トゥヘルはチームの4点目を決めたラッシュフォードを讃えた。「マーカスはひたすら努力を重ね