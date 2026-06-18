デザイン刷新＆利便性向上でより親しみやすいスタイルへ三菱は2026年6月18日、軽乗用EV「eKクロス EV」に一部改良を実施し、同月25日から販売を開始すると発表しました。今回の改良では、エクステリアデザインの刷新をはじめ、アクセサリーコンセントの追加やUSBポートの拡充、快適装備の標準化などを実施し、EVとしての使い勝手と商品力をさらに高めています。【画像】超いいじゃん！ これが“デザイン大刷新”の三菱「新型・