7. フォルクスワーゲンID.7 - 上級電動セダンのベストデザイン：9点インテリア：8点パフォーマンス：8点乗り心地＆ハンドリング：9点コスト：8点長所：この価格帯において、あらゆるカテゴリーの中で最も乗り心地の良いEV非常に実用的きびきびとしたハンドリングとこの上ない運転のしやすさは、昔ながらのVWらしい短所：インフォテインメントの操作性は改善されたが、依然として時折使いづらい主観的な魅力という点