ペルーにある世界遺産「ナスカの地上絵」の上空を飛行中だった小型機が墜落し、観光客ら13人が死亡しました。【映像】墜落した小型機が炎上する様子（実際の映像）ロイター通信によりますと、墜落した小型機はペルーの地元航空会社エアロディアナの機体で、ドイツ、イタリア、スペインからの観光客11人と乗務員2人のあわせて13人が乗っていたということです。現地メディアによりますと、小型機は現地時間の1日午後0時10分頃