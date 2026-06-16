多くのファンがMリーグ復帰を願う人気女流が、最高の結果で期待に応えた。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージI卓が6月15日に行われ、元BEAST Xの菅原千瑛（連盟）が首位通過で予選3rdステージへのジャンプアップを決めた。2位通過は醍醐大（セガサミーフェニックス・最高位戦）。

【映像】大逆転！菅原千瑛、会心の親倍満一発ツモ

第1試合は東家から紺野真太郎（連盟）、菅原、鈴木大介（BEAST X・連盟）、醍醐の並びで開始。東1局、菅原は満貫をテンパイするも、ここは鈴木大介が醍醐から満貫をロン。東4局3本場はドラのカン5索待ちをツモり、4000点（＋1200点）を入手した。その後は鈴木大介の猛連荘に点棒を削られ、4着で終了。

第2試合は東家から菅原、紺野、鈴木大介、醍醐の並びで開始。東1局1本場、ここでは醍醐に満貫をツモられ、先行を許す。東3局、菅原はカン3筒待ちを3巡目にテンパイすると即リーチ。鈴木大介も親跳満のテンパイをしていたが、菅原が先にツモ。リーチ・ツモ・タンヤオ・赤・ドラの8000点を手に入れた。東4局も菅原は鈴木大介から満貫をアガり、トップ目に浮上した。

大きく抜け出したのは南1局。親番を迎えた菅原は、序盤に南を暗カン。その後、三・六万待ちでテンパイすると即リーチ。一発で高目のドラ三万を引き、リーチ・一発・ツモ・南・赤・ドラ・裏ドラ2で親倍満、2万4000点を入手。続く同1本場も親満貫をツモってダメ押し。南4局は首位通過を目指してリーチ、リーチ・平和・赤の3900点を鈴木大介からアガって終了した。試合会場を去る際には、カメラに向かって満面の笑みも見えた。

試合後は「やりました！トップを取るしかないという気持ちだったのですが、ジャンプアップという結果まで付いて…」と安堵のコメント。第2試合、南4局でリーチを敢行したことについては、あくまでも首位通過を狙ったものと説明した。

久し振りのMリーグスタジオでの試合となったこの日、試合前は「違うユニフォームでドキドキする感じもありつつ、第1試合が始まる前に『懐かしいな』とか、いろいろありましたね。またこの舞台で戦えるように、戻ってこられたらいいなということも強く思いました」と語った。「尊敬する選手と打てて、緊張もありましたが、楽しく打てました！」と最後まで笑顔を振りまいた菅原。視聴者からは「イイね！」「ひろえたん！」「ひろえたんおめでとう！」「ひろえ信じてたよ」と多くのエールが寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 鈴木大介（BEAST X・連盟）5万400点／＋70.4

2着 醍醐大（セガサミーフェニックス・最高位戦）3万1200点／＋11.2

3着 紺野真太郎（連盟）1万2300点／▲27.7

4着 菅原千瑛（連盟）6100点／▲53.9

【第2試合結果】

1着 菅原千瑛（連盟）6万9600点／＋89.6

2着 醍醐大（セガサミーフェニックス・最高位戦）2万8300点／＋8.3

3着 紺野真太郎（連盟）1800点／▲38.2

4着 鈴木大介（BEAST X・連盟）300点／▲59.7

【最終結果】

1位 菅原千瑛（連盟）＋35.7

2位 醍醐大（セガサミーフェニックス・最高位戦）＋19.5

3位 鈴木大介（BEAST X・連盟）＋10.7

4位 紺野真太郎（連盟）▲65.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

