18日、新潟県燕市で3歳の女の子が商業施設から出てきた乗用車にはねられ意識不明の重体です。 18日午後1時すぎ、燕市井土巻3丁目の商業施設から出てきた乗用車が、歩いていた3歳の女の子に衝突しました。女の子は意識不明の状態で、新潟市の病院に搬送されました。警察は乗用車を運転していた燕市内に住む47歳の男性会社員を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。警察の調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認め