新潟県胎内市内の建物で、トイレットペーパーに火をつけて建物を燃やそうとした疑いで、7月17日、無職の男（35）が逮捕されました。 現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕されたのは、新潟市秋葉区に住む無職の男（35）です。 男は7月13日午後7時50分頃、胎内市にある建物のトイレ内でトイレットペーパー等に火をつけて建物を燃やそうとした疑いが持たれています。 警察によりますと、男がライター