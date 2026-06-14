バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日に中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国を3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で下した。試合後、国際中継でロラン・ティリ監督がインタビューに応じていると、中国のフィタル・ヘイネン監督がまさかの乱入。ユニークな表現で日本を称えた。ティリ監督も笑うしかなかった。国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会