【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（以下、MAJ2026）にて、カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM & JOYSOUNDの最終結果が発表。J-Pop部門はM!LK「好きすぎて滅！」、演歌・歌謡曲部門は水森かおり「大阪恋しずく」が栄誉に輝いた。 集計期間：2026年3月19日～5月31日 ■J-Pop部門 J-Pop部門は、M!LK「好きすぎて滅！」がカラオケ特別賞 カラオケ