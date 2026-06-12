犬の外耳炎はなぜ起こる？ 犬の耳道は鼓膜から外側に向けてL字型で徐々に外側に近い方が広くなるようなラッパ状の構造をしています。 耳の中の汚れは、自然に外側に押し出される構造をしているため、自然と汚れが外側へ押し出される仕組みになっています。 しかし、耳道は皮膚の延長であり、それぞれの犬によって性質が異なり、耳道の狭さなども個体差があります。 外耳炎はどんな犬でも起こり得るトラブルです