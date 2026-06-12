news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「一夜で消えた『トウモロコシ』約1000本窃盗…農家落胆」についてお伝えします。◇◇◇栃木県宇都宮市にあるビニールハウス。狙われたのは、旬を迎えたトウモロコシです。10日朝、収穫に訪れた農家の男性が異変に気づきました。大量のトウモロコシが盗まれたというのです。窃盗被害にあった農家・金田裕重さん「この列とっていこうと思ったら（トウモロコシが）ない。あれ