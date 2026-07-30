お留守番をしてくれているミニチュアダックスフンドさん。外出してすぐに見守りカメラを覗いてみたら…飼い主さんも想定外だった光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で82万回を超えて表示されており、2.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：外出して数分後『留守番中の犬が寂しがってないかな』と見守りカメラで見た結果→思っていたのと違う光景】