29日に「マイナビオールスターゲーム2026」の第2戦が行われた富山から帰京、帰阪する選手たちを一目見ようと、富山駅は午前10時頃から多くのファンで大混雑した。午前11時頃、同駅の「みどりの窓口」に巨人・坂本勇人内野手が姿を現すと、通行人も含めて多数の人がスマホカメラを向ける事態に。駅員が「点字ブロックの上で立ち止まらないでください！」「道をあけてください！」と大声で叫ぶなど、新幹線改札の周辺は一時騒然