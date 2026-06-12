明日開幕する函館競馬は今年130周年を迎える。開催日はさまざまにイベントが組まれているが、古川吉洋（48）と同競馬場がコラボした場内グルメ「フルキチの心揺さぶるザンギBOX」が発売される。1ボックス850円（税込み）。場内スタンド2階および3階指定席エリアのTwoDaysで、数量限定で開催期間中の13日から7月19日まで発売される。古川吉は「函館競馬場は大好きな街。函館市民の方々、内地からいらっしゃるファンの方々にも