近年、SNSを中心に「闇バイト」による犯罪が急増し、深刻な社会問題になっています。 闇バイトとは知らずに応募してしまったり、軽い気持ちで応募した結果、気づけば犯罪の実行役にされ、後戻りできない状況に追い込まれる……。そんな中、警視庁が公式Xにて「闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき5つのこと」という注意喚起の資料をポストし、話題に。さっそく、5つのポイントをチェックしてみましょう。闇バイトで