4回にキャリハンに特大アーチを被弾【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。3回まで無失点に抑える好投を披露していたが、4回に特大アーチを被弾。その直前には、敵地放送局は大谷の“気になる仕草”を指摘していた。今季10先発して6勝2敗、防御率0.74と圧倒的なピッチングを継続して