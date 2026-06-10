矢野顕子が、NHK「みんなのうた」に書き下ろした「THE RIVER」を本日配信リリースした。また本楽曲は、7月22日に発売するニューアルバム『生きものたちへ』にも収録される。「THE RIVER」は、矢野顕子が50年の活動を経てたどり着いた、人が人を思う普遍的な営みを、エレクトロニックサウンドと温もりのあるピアノが融合した曲に乗せ、しなやかに歌い上げた作品だという。NHK「みんなのうた」で放送中の映像は、実写映像の一部がフ