『仕事と人生を変える勝間家電』（勝間和代 著）「本来は『勝間テクノロジー』という書名が正しいのですが、わかりやすさを優先して『勝間家電』としました。ただ内容の本質的な部分は変わらずで、日進月歩で変化し続ける最新テクノロジーをいかに生活に取り入れるか、それによってどう人生を変えていくかを考える本なんです」（担当編集者の石塚理恵子さん）【画像】スマホ4台持ち、服は買わずにレンタル…「異次元すぎる日常」