2000以上の家電を自腹で検証した勝間和代さんの新著『仕事と人生を変える勝間家電』（ダイヤモンド社）がヒット中。忙しい現代女性が「自分の時間を取り戻す」ために導入すべき家電を聞いた。【画像】2000以上の家電を自腹で検証した勝間和代さん『仕事と人生を変える勝間家電』（勝間和代著／ダイヤモンド社）『週刊文春WOMAN2026春号』より一部を抜粋し、紹介する。◆ ◆ ◆気になる最新家電の「コスパ」とは――最新刊『