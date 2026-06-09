高血圧を食事で改善する方法はないか。塩や砂糖をとらない生活を25年続けている医師の中尾正一郎さんは「高血圧の薬がなかった半世紀前から、低ナトリウム食が高血圧を改善することがわかっている。これからの季節、熱中症が気になる人にはミネラルが豊富なお勧めの飲み物がある」という――。※本稿は、中尾正一郎『減塩より実は簡単！ 週末「無塩・無糖」のすすめ』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com