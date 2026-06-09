日本銀行が来週の金融政策決定会合で、1.0%への利上げに踏み切る公算が大きくなっています。原油価格の高騰などにより、想定以上に物価が上がるリスクを重視したとみられます。日本銀行は来週15日から、当面の金融政策を決める会合を開きます。中東情勢の悪化以降、物価の上昇については、日銀内から「企業の価格転嫁のスピードは速い」「なにもしなければ想定以上に物価が上がってしまう」など、警戒感が広がり始めています。日銀