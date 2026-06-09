ドイツ観光局（DZT）は、文豪ゲーテゆかりの地を結ぶ「ゲーテ街道」と共同で、日本市場向けのデジタルキャンペーン「Culinary Germany」を6月初旬から約1か月間展開する。キャンペーンにはフランクフルト・ヴェッツラー・フルダ・ヴァルトブルク・エアフルト・ワイマール・ライプツィヒ・ドレスデンといったゲーテ街道の都市・地域が参画。文化や美食に関心の高い個人旅行者をターゲットに、ドイツの食体験・地域特産品・文化的な