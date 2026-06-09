ＭＬＢは８日（日本時間９日）に６月１〜７日（同２〜８日）の週間ＭＶＰを発表し、ナ・リーグはカブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２４）が選出された。２５打数１１安打、打率４割４分、４本塁打、６打点、ＯＰＳ１・４０１だった。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２５打数１２安打、１本塁打、４打点、ＯＰＳ１・３１２、投手では３日（同４日）のダイヤモンドバックス戦で６回を２安打無失点、